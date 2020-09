Suspeito de furtar roupas em loja de luxo é preso no Lago Norte

PUBLICIDADE

Um homem de idade não informada foi preso na noite de segunda (7) suspeito de furtar peças de roupas de uma loja de luxo em um shopping do Lago Norte.

Seguranças acionaram a Polícia Militar (PMDF) ao ver a atitude suspeita. Militares foram ao local e viram o homem descrito entrando em um carro. No veículo, foram encontradas roupas ainda com as etiquetas de preços. Segundo os policiais, o suspeito estava até usando uma das peças que havia acabado de furtar.

O suspeito foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Gama

No Gama, um homem suspeito de praticar assaltos na região também foi preso na noite de segunda (7). Ele estaria abordando pessoas que passavam pela QI 02 do Setor de Indústria.

A PMDF foi ao local e encontrou o suspeito com uma faca usada nos crimes. A corporação fez contato com uma vítima e ela reconheceu o homem como assaltante. O suspeito foi levado à 20ª DP (Gama).