Suspeito de esquartejar jovem de 17 anos é considerado foragido

O suspeito de matar e esquartejar a adolescente Ketley Estefany Silva Nascimento, 17 anos, está foragido. Ketley foi encontrada morta no último fim de semana e, desde então, o jovem de 23 anos é procurado pela polícia de Águas Lindas de Goiás-GO, cidade onde o crime bárbaro ocorreu.

As investigações ainda buscam respostas para a motivação do crime e o motivo de a jovem estar na companhia do suspeito, que é ex-companheiro da vítima. Segundo o delegado Danilo Victor Nunes, o caso surpreendeu a corporação. “Mesmo nós, policiais, que estamos acostumados com cenas violentas, ficamos abalados com o que encontramos”.

O caso

Na última segunda-feira (20), o corpo de Ketley Estefany Silva Nascimento, 17, foi encontrado esquartejado dentro de um freezer em uma casa do bairro Jardim Pérola da Barragem II, em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal.

O ex-namorado da garota é suspeito do crime e foi denunciado pelo próprio pai. Segundo a polícia, um homem procurou a Central de Flagrantes da cidade e afirmou que seu filho havia assassinado sua companheira. Porém não deu mais detalhes.

Ketley é natural de Paratinga, na Bahia, e morava no DF havia pouco tempo.