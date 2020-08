Suspeito de embriaguez ao volante mata jovem em acidente

PUBLICIDADE

Uma jovem de 22 anos faleceu após um acidente de trânsito na DF-280, entrada de Santo Antônio do Descoberto, na manhã deste domingo (23). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista de um dos carros envolvidos é suspeito de estar embriagado.

A colisão entre os dois veículos foi atendida por cinco viaturas e 17 bombeiros, onde o veículo Ford Fusium de cor preta, placa JHC 8032 DF, conduzido por José Rogério de Araújo Feitosa, de 45 anos de idade e o veículo Fiat Pálio, de cor preta, placa JKF 4160 DF, conduzido por Felipe Amorim Barbosa, de 26 anos de idade.

O condutor do Ford, suspeito de embriaguez, foi atendido sem necessidade de transporte ao Hospital, sendo encaminhado a delegacia pela PMDF à 27º DP do Recanto, também sendo retirado da cena em razão da animosidade dos populares.

Já o condutor do Fiat foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Taguatinga, apresentado ferimentos nos membros inferiores e um corte na cabeça. A passageira, Luana Vilarins dos Santos, de 22 anos, foi atendida no local, mas não resistiu e foi a óbito.

A rodovia precisou ser interditada durante o atendimento, gerando grande engarrafamento.