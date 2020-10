Suspeito de dar seis tiros em idoso é detido pela PMDF

PUBLICIDADE

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem suspeito de dar seis tiros contra um idoso em Ceilândia. O homem foi detido na QNN 25, na manhã desta quarta-feira (14), durante patrulhamento dos policiais. O crime aconteceu no dia 23 do último mês.

A vítima estava incomodada com três pessoas que fumavam maconha em frente a sua casa, na EQNP 8/12, o morador pediu que os usuários saíssem. Eles saíram, mas um deles retornou com uma pistola e efetuou seis disparos em direção do idoso. Um acertou o ombro da vítima que foi conduzida para o HRC pelo Samu.

Desde o episódio, o suspeito se escondeu na casa do primo, no conjunto H da quadra que foi detido. Ele foi encaminhado para a 15ª DP, onde ficou à disposição da autoridade judiciária.

As informações são da PMDF