Suspeito de cometer latrocínio segue foragido e tem foto divulgada

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23) a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou as imagens de Marciano Martins Azevedo, de 20 anos, suspeito do latrocínio praticado no dia 28 de outubro de 2019. O crime ocorreu em um barracão da zona rural de Brazlândia.

Policiais da 18ª DP desvendaram indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias do latrocínio, ocorrido no dia 28 de outubro de 2019, que resultou na morte da vítima, de 26 anos, e na subtração da quantia de R$ 400 e de um aparelho celular.

Após 45 dias de investigações constantes, com dezenas de oitivas de pessoas relacionadas ao fato, autos de reconhecimentos fotográficos e perícias, comprovou-se que, na noite em que ocorrera o crime, a vítima estava em um bar com um grupo de amigos exibindo o dinheiro que recebera do cultivo de morango, o que despertou a atenção do indiciado que conhecia a rotina da vítima.

Aproveitando-se da condição de embriaguez da vítima, o suspeito desferiu diversas punhaladas. Ele ainda se apropriou do celular da vítima e tirou uma foto dela no escuro, aparentemente já sem vida, e encaminhou à namorada e a um amigo.

Em dezembro do ano passado, os investigadores representaram pela prisão temporária. Com a prisão decretada pelo judiciário, o suspeito encontra-se foragido.

A PCDF disponibiliza dos seguintes meios para recebimento de denúncias:

1. O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

2. Telefones da 18ª DP: 3207-7632/3207-7643;

3. O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

4. WhatsApp (61) 98626-1197;

5. O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Não é necessário se identificar. O sigilo é absoluto. O crime aparece, você não!