Suspeito de assassinar homem em Ceilândia é preso

Por meio do Grupo Tático Operacional 28 (Gtop 28), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa quarta-feira (1º), o suspeito de cometer homicídio ocorrido no setor P Sul em Ceilândia.

Os militares foram informados do crime ocorrido próximo às quadras 12 e 16 da região e, no local, tiveram informações de onde o suspeito da autoria do crime estava.

Ele foi encontrado em um bar da região, preso e encaminhado para a delegacia. Veja o vídeo do momento da prisão:

A vítima veio a óbito no local do crime e ainda não se sabe a motivação do assassinato. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado para atender a ocorrência e empregou duas viaturas com 10 militares. A vítima, Renato Pereira da Silva, 39 anos, já estava sem vida quando a corporação chegou ao local, na QNP 12/14, por volta de 20h17. O óbito foi resultado de ferimentos no pescoço, causados por arma branca.