Surdos poderão ser acompanhados por intérpretes fora da CIL

PUBLICIDADE

Mais agilidade para a comunidade surda. A Secretaria da Pessoa com Deficiência passa a contar com um carro que ficará disponível na Central de Interpretação em Libras (CIL), localizada na estação do Metrô da 112 Sul. O usuário surdo, que necessitar de atendimento fora das dependências da Central, vai poder agendar o acompanhamento do intérprete e o uso do veículo. O carro transportará os dois até o local onde será prestado o atendimento e lá o intérprete fará a mediação.

De acordo com o gerente da CIL, Alexandre Castro, a existência do carro agilizará os atendimentos. “Muitas vezes o surdo tem que ir em vários lugares para resolver um único problema. Embora ele tenha o passe livre, isso demanda muito tempo pela falta de interpréte”, explicou.

“Agora com o carro os atendimentos serão mais eficazes pois o interpréte pode ir em vários lugares num mesmo dia e assim ficará disponível para atender uma maior demanda de pessoas”, ressalta.

O agendamento poderá ser feito presencialmente, na Estação de Metrô da 112 Sul, ou pelo WhatsApp (61) 99361-3668, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Propostas

O carro foi entregue nesta sexta-feira. Para a secretária da Pessoa com Deficiência do DF, Rosinha da Adefal, foi um momento de muita alegria. “Esse é só início do que a gente precisa fazer pela acessibilidade como um todo”, garantiu a chefe da pasta. Ela destacou que o carro vai “facilitar a acessibilidade de comunicação” e disse que pretende ampliar ainda mais a equipe, decentralizando o atendimento.

O secretário de Economia André Clemente realizou a entrega do carro e colocou a pasta à disposição para auxiliar na elaboração de políticas públicas para a pessoa com deficiencia. “Além de cuidarmos das pessoas com algum tipo de limitação, temos o dever de garantir acessibilidade. Não só no transporte ou espaço público com acessibilidade, mas no que precisar da Secretaria de Economia”, ressaltou André Clemente.

Central de Libras

A Central de Interpretação em Libras (CIL) é um serviço disponibilizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF. É destinado à comunidade surda, que necessita de uma intermediação em diversos atendimentos.

Uma equipe de intérpretes está disponível para realizar essa mediação entre prestador de serviço e usuário. Recentemente, a Central de Interpretação em Libras passou por uma reestruturação e a equipe conta com mais intérpretes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília