Suposto integrante de facção criminosa de SP é detido após cometer roubo violento no Setor de Clubes

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) detiveram três pessoas por roubo e lesão corporal no Setor de Clubes Sul, na tarde desta quinta-feira (25). A equipe da PMDF foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato na Praça dos Orixás. No local os policiais encontraram a vítima com lesão na cabeça e sangue pelo corpo.

De acordo com a vítima, três pessoas cometeram o roubo e um deles a atingiu na cabeça com uma garrafa. O ferido foi encaminhado para o Hospital de Base pelo CBMDF.

Os suspeitos foram encontrados a beira do Lago Paranoá e conduzidos para a 1ª DP. Eles foram reconhecidos pela vítima e autuados por lesão corporal. Um deles tinha dois mandados de prisão em aberto. Existe também a suspeita que um deles, que tem passagens por homicídio, pertença à facção criminosa PCC.

As informações são da PMDF