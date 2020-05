Subestação de energia concluída garante fornecimento no Polo JK

PUBLICIDADE 

Nesta semana foi concluída a construção da subestação de energia elétrica do Polo JK que, a partir de agora, está pronta para receber a linha de transmissão que fornecerá eletricidade estável às empresas instaladas em uma das mais importantes áreas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal (ADEs).

De responsabilidade da empresa Energoato Eletricidade, a estrutura é composta por dois transformadores de grande porte fabricados pela Weg Equipamentos Elétricos S/A que vão disponibilizar 64 MVA (megawatts aparentes) aos consumidores finais.

A conclusão das obras de infraestrutura nas ADEs é prioridade do governo Ibaneis Rocha. Ainda em fase de testes, a subestação custou ao governo do DF cerca de R$ 14 milhões, recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida do GDF.

A obra foi vistoriada nesta quarta-feira (27) pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo pereira Filho, e equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). “O governo está disponibilizando a infraestrutura adequada para a ampliação da estrutura empresarial já instalada e a atração, para o DF, de novos empreendimentos”, disse o secretário.

A obra faz parte do Programa Procidades, encarregado de implementar a infraestrutura nas ADEs. O contrato como BID é de 71 milhões de dólares. Para começar a fornecer energia a subestação aguarda a instalação da linha de transmissão, que está em fase de construção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é uma reivindicação antiga dos empresários, que terão garantias do fornecimento de energia com estabilidade para tocar seus empreendimentos”, comemorou a subsecretária de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico, Maia Auxiliadora Gonçalves França.

Além de indústrias, centros de distribuição e até o Porto Seco, também serão beneficiados os consumidores residenciais de áreas próximas ao Polo JK, como Mangueiral, Park Way e Santa Maria. Além da subestação de energia, o programa também é responsável pela implementação de redes de águas pluviais, esgotos e pavimentação de ruas e estradas nas ADEs.

O titular da SDE também visitou as instalações do Porto Seco para analisar as necessidades de aperfeiçoamento do equipamento.

Com informações da Agência Brasília