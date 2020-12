SSP-DF firma contrato de R$ 1,8 milhão com empresa de consultoria privada

PUBLICIDADE

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) contratou uma empresa especializada na consultoria de processos integrativos e estratégicos de gestão do sistema distrital de segurança pública. A contratação ocorre por meio do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal e foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa segunda-feira (7).

A proposta foi firmada no modelo pregão eletrônico e o serviço custará R$ 1.824.116,70. A empresa vencedora da licitação é a Memora Processos Inovadores S.A.

De acordo com a SSP-DF, o contrato foi assinado em 2 de dezembro de 2020. A vigência do contrato é de 2 anos, a partir da data de sua assinatura.

“A SSP-DF desenvolve projetos estratégicos, em que é imprescindível a realização de diagnóstico situacional, desenvolvimento, homologação, implantação e entrega de modelo a fim de garantir aperfeiçoamento da gestão de processos”, informou a pasta, em nota.

A empresa desenvolverá o mapeamento de processos de atendimento e despacho de emergência de maneira integrada com as forças de segurança e outras instituições.

