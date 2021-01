Sorteio do Parque dos Ipês é adiado

PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) informa que o sorteio das 288 unidades do empreendimento Parque dos Ipês (Crixá IV), que seria realizado nesta quarta-feira (6), foi adiado em razão de um comunicado recebido pela Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal, citando algumas pendências identificadas em relação à hierarquização, conforme critérios do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A Codhab trabalha na união de esforços com as demais instituições envolvidas para suprir a demanda com a maior brevidade, garantindo que nenhum candidato dos que se encontram na lista dos 288 apartamentos será prejudicado. Em tempo oportuno, nova data para o sorteio será estabelecida e divulgada.

As informações são da Agência Brasília