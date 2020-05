Solidariedade: alunos de colégio particular escrevem cartas e poesias para lar de idosos isolados em Sobradinho

PUBLICIDADE 

Mesmo em meio a pandemia de coronavírus e as recomendações de distanciamento social impostas enquanto durar a crise sanitária no Distrito Federal, alunos do 6° ao 9° anos do colégio Sigma produziram cartazes, escreveram cartas e poesias e gravaram vídeos para os moradores do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho.

A ideia tem como objetivo tentar diminuir a distância afetiva que o isolamento impôs aos idosos, que isolados, fazem parte do grupo de risco, das pessoas com mais de 60 anos.

Para manter os idosos em segurança e fazer as ações de solidariedade, o material produzido foi entregue ontem (11), mas só será aberto por eles na quarta-feira (13), dois dias após a realização da ação.

A coordenadora de Convivência Ética da escola, Paula Cavalcante, explica que a ideia surgiu durante as últimas aulas remotas, enquanto os alunos discutiam temas como empatia e solidariedade “É um modo de colocarmos em prática o que foi conversado durante os encontros online e de levar alegria e carinho para a saúde mental dos idosos que estão sofrendo com o distanciamento das famílias”, disse.

Paula ainda comemora que o engajamento dos alunos foi grande. Mais de 80% dos matriculados participaram do projeto. “O engajamento dos jovens superou as nossas expectativas. Eles são muito criativos e conseguimos reunir um material bem legal para os idosos”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE