Sol Nascente ganhará complexo habitacional com 420 apartamentos

A região administrativa do Sol Nascente vai ganhar um complexo habitacional com 420 novos apartamentos. Serão seis condomínios com 36 prédios de quatro andares. Os imóveis poderão ser financiados por um valor até 30% abaixo do mercado. O empreendimento será localizado na quadra 105.

Serão construídos apartamentos de dois e três quartos. As unidades de dois quartos, de 56,69 metros quadrados, estão sendo ofertadas por R$ 111 mil. Os apartamentos de três quartos, de 68,36 metros quadrados, custam R$ 126 mil.

A empresa responsável por erguer os edifícios será a Construtora Unik Engenharia, que ganhou a licitação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF). A companhia, inclusive, já indicou 2,5 mil cidadãos classificados da lista de habilitados com com renda familiar entre R$ 1.800,01 e R$ 2.600.

As famílias classificadas pela Codhab deverão aguardar o contato da construtora ou agendar atendimento diretamente pelo telefone (61) 99806-5685. Depois de fazer uma pré-análise na documentação dos interessados, a construtora vai encaminhá-los para obtenção de financiamento junto à instituição financeira.