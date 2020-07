SOF Sul e Park Sul vão receber drenagem e pavimentação

PUBLICIDADE

Um acordo temporário (pool) entre secretarias e construtoras vai levar drenagem e asfalto novo ao Park Sul e ao Setor de Oficinas Sul (SOF Sul). A obra já estava prevista desde 2009, quando foi criado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O secretário de Obras, Luciano Carvalho, conta que, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), as construtoras se comprometeram a arcar com o valor da obra no Park Sul (R$ 35 milhões) assinando um TAC. “Fazemos reuniões quinzenais e aprovamos os projetos apresentados pelas empresas”, comenta Luciano.

Enquanto as obras no Park Sul ficam por conta das construtoras, o GDF vai realizar as mesmas melhorias no Setor de Oficinas Sul. Os 6,4 mil metros de drenagem e 9,7 mil metros de pavimentação a serem implementados devem custar R$ 25 milhões ao governo. Os recursos virão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),parceiro do GDF.

Alagamentos

Numa breve caminhada pelas ruas do SOF Sul, dá para perceber os remendos no asfalto e o consequente desnível que ele provoca na maioria das ruas. Mas o maior problema mesmo são os constantes alagamentos. Dono de uma lanternagem na Quadra 17, André Alves, 55 anos, convive com o problema há 12 anos.

“O escoamento de águas pluviais aqui é ruim. Na época da chuva o alagamento chega a dar um metro de altura”, conta.

Ao ser informado sobre a previsão de obras para o seu setor, ele comemorou. “Será muito bem-vinda. Essa obra de drenagem é uma reivindicação antiga dos oficineiros”, disse.

Situado na Quadra 1, o centro automotivo de Rogério Paulo Alves, 33, já ficou completamente alagado. “Aqui temos de andar barco quando chove. Basta chover um pouquinho para a água invadir a minha loja”, relatou. “Essa obra vai melhorar bastante o nosso trabalho”, acredita.

Com informações da Agência Brasília

