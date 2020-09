Sociedade de Pediatria apoia retorno às escolas

PUBLICIDADE

A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (SPDF) demonstrou apoio ao retorno das aulas presenciais no DF na atual conjuntura. Por meio de nota oficial assinada pelo presidente da sociedade, Dennis Alexander R. Burns, a diretoria afirma que havia recomendado, anteriormente, “que a reabertura das escolas particulares e públicas ocorresse após a redução do número de casos de Covid-19, por três semanas consecutivas”

“Os dados epidemiológicos demonstram tendência de queda, sendo necessário, neste momento, novo posicionamento da SPDF acerca do retorno de crianças e adolescentes ao ambiente escolar. Dessa forma, os membros da diretoria e departamentos científicos consultados da SPDF avaliam ser adequado o retorno às escolas neste momento, contribuindo para o pleno desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e social de crianças e adolescentes, desde que respeitados os protocolos de segurança sanitária individual e comunitária, como a higienização constante das mãos e dos ambientes, a utilização de máscaras nas idades indicadas, a utilização de garrafas de água individuais e o distanciamento físico, sempre sob supervisão. Todavia, recomenda-se reavaliar constantemente a manutenção do funcionamento das escolas mediante o aparecimento de novos casos”, afirma a nota.

Dessa forma, a Sociedade de Pediatria informa que é fundamental que seja feita uma consulta ambulatorial junto ao pediatra visando o “acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, calendário de vacinação, esclarecimentos de dúvidas e de possíveis sintomas de COVID19 para que crianças e adolescentes não sejam encaminhados ao ambiente escolar desprotegidos ou com sintomas da doença”.

Veja a nota na íntegra: