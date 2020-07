Sob pressão, distrital Jorge Vianna pode deixar bloco governista

PUBLICIDADE

Existe a expectativa na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que o deputado Jorge Vianna (Podemos) deixe o bloco governista intitulado “DF Acima de Tudo”. Na última quarta-feira (08), os distritais Agaciel Maia (PL) e Jaqueline Silva (PTB) deixaram a composição.

Antes das trocas recentes, o bloco de apoio declarado ao Buriti tinha sete integrantes e era o maior em número de parlamentares. Nos bastidores se comenta que a possível saída de Vianna está relacionada com a pressão, em meio à pandemia do novo coronavírus, de sindicatos que o apoiam.

Com o possível movimento de saída de mais um parlamentar, é possível que um novo bloco seja criado na Casa, já que uma composição de três distritais é vista como a necessária para a criação do bloco. Os possíveis acordos para a formação de uma nova força no Legislativo local, no entanto, ainda devem ser firmados.

Este rearranjo, porém, acontece quatro meses antes da eleição que definirá a nova composição da Mesa Diretora da CLDF. Por enquanto, os distritais se aproximam dos colegas por afinidade, mas os grupos de poder serão formados para a composição da nova configuração da Câmara.

A diminuição do bloco governista, contudo, acirra ainda mais a disputa para a presidência do Legislativo local e ameaça a recondução do de Rafael Prudente (MDB) ao posto.

Ao deixar a composição governista, Jaqueline Silva evitou acenar para o Centrão, que tem se envolvido em embates mais duros com o Governo do Distrito Federal (GDF).

Com seis parlamentares, o Centrão volta a liderar composição da Casa e se mantém como bloco mais poderoso do Legislativo local.