Sob comando de Nikole Lima, Balanço Geral Manhã DF alcança 2º lugar no Ibope

Na manhã da última segunda-feira (20) estreou o novo Balanço Geral Manhã DF sob o comando de Nikole Lima, na Record TV Brasília. A jornalista conquistou o segundo lugar isolado na audiência no DF e quase dobrou o índice registrado na última semana.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, divulgados pelo Portal Alta Definição, das 6h30 às 7h30 o jornal conquistou 1,6 ponto de média, pico de 2,8 pontos, contra 6,7 da TV Globo. No mesmo horário, o SBT marcou 0,1 na média.

A contratação da jornalista é um ponto que marca novo momento da Record TV Brasília, que fez movimentações para buscar audiência e qualificação de seus programas.