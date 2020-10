Sob chuva, cuidado ao dirigir ou pedalar

PUBLICIDADE

Com a chegada das chuvas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) vai focar em ações educativas orientando sobre cuidados ao dirigir com a pista molhada e baixa visibilidade, sem deixar de lado as dicas direcionadas à segurança do ciclista e do pedestre.

“A segurança dos ciclistas é algo que sempre nos preocupa, mas também precisamos alertar sobre os riscos de acidentes que as chuvas trazem; por isso, além de continuar com o projeto Bike em Dia, nossos educadores vão levar à população dicas de como dirigir nesse período chuvoso e dos cuidados com a manutenção do veículo”, explica a diretora substituta de educação do Detran, Magda Brandão.

Carros e bicicletas

Neste domingo (18), já foi feita uma ação educativa na W3 Sul, com palestras para condutores, ciclista, abrangerão, em diferentes dias, a via de ligação da W3 Norte com a W3 Sul, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Samambaia. Em todos esses locais, as ações serão divididas em duas etapas.

Além alertar condutores sobre os cuidados de dirigir sob chuva e os riscos de usar o celular ao volante, os agentes do Detran vão orientar os ciclistas. Estes serão abordados tanto nas ruas quanto nas ciclovias. Haverá breves palestras e entrega de material educativo sobre os cuidados essenciais do ciclista no trânsito e na manutenção preventiva da bicicleta.

As informações são da Agência Brasília