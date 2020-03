SLU: terceirizados demitidos serão recontratados pelo GDF

PUBLICIDADE 

A partir de abril, o Governo do Distrito Federal começará a recontratar os 700 terceirizados do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que foram demitidos pelas empresas que assumiram a gestão do lixo em Brasília em 2019.

O secretário da Casa Civil, Valdetário Monteiro, fez o anúncio durante reunião com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente, e o deputado Chico Vigilante. “Foi um compromisso do governador Ibaneis recontratar esse profissionais. Vamos ficar atentos para cobrar do governo para que todos sejam recontratados o mais rápido possível”, afirmou Rafael Prudente.

Na próxima sexta-feira (13), acontecerá nova reunião para elaborar o cronograma de contratações, que serão custeadas por meio de aditivo aos contratos em vigor.