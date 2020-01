SLU recolhe 8.850 kg de resíduos da virada de ano-novo

PUBLICIDADE 

Enquanto a maioria das pessoas comemorava a chegada do novo ano nas festas espalhadas pela cidade, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) se preparava para entregar todas as suas vias e ruas limpas e bonitas no primeiro dia do ano. Cerca de 250 garis foram mobilizados para garantir a limpeza antes e depois das comemorações do réveillon. No total, foram recolhidos 8.850 kg de lixo dos principais pontos das festividades.

Até as 22h de terça-feira (31/12), 127 garis trabalharam intensamente e deixaram tudo limpo para receber o público nas atrações, principalmente no Réveillon da Esplanada, que trouxe os shows do Luan Santana e Dudu Nobre. Devido à natureza desse evento, cadastrado no sistema de gestão de resíduos do SLU como grande gerador, os organizadores contrataram uma empresa para coletar e transportar os seus resíduos, cumprindo o que determina a Lei nº 5.610/2016.

Responsável pela varrição e catação, o SLU, logo pela manhã desta quarta-feira (1º), deu início aos trabalhos com uma equipe com 90 garis, que atuaram na finalização da limpeza da área central, incluindo a Prainha e o Setor de Clubes. Enquanto isso, outros 40 garis cumpriam o cronograma de limpeza de rotina.

No réveillon do ano passado, o SLU recolheu 12,5 toneladas de lixo, cerca de 3,6 mil kg a menos que que o coletado neste ano.

Grandes geradores

A Lei nº 5.610/2016 define como grandes geradores os estabelecimentos comerciais que geram acima de 120 litros de resíduos por dia. Segundo a legislação, para eventos em áreas públicas acima de 200 pessoas, o promotor deve se cadastrar no site do SLU. Os resíduos gerados devem ser encaminhados pelos responsáveis à disposição final, quando não passíveis de reciclagem, e à triagem, quando passíveis de reciclagem.

As empresas autorizadas a transportar e destinar os resíduos são aquelas que realizaram o cadastro no sistema do SLU. É possível encontrar a lista das empresas transportadoras autorizadas no site do SLU.