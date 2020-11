SLU instala 5,4 mil lixeiras pelo DF

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Serviço de Limpeza Urbano (SLU) vai instalar em todas as 33 regiões administrativas do Distrito Federal (DF) 5.415 lixeiras. Entre acomodação e manutenção dos equipamentos, estão sendo investidos R$ 2,5 milhões. A instalação começará nesta terça-feira (3), no Plano Piloto, e seguirá para Brazlândia e Candangolândia.

Os novos depósitos, tecnicamente batizados de papeleiras, são feitos de plástico, pintados na cor cinza, terão o logotipo do SLU, e serão fixados em postes, presos com uma alça metálica, ou em paredes. Cada lixeira possui 74,5 cm de altura, 42,5 cm de largura e 32 cm de profundidade, com uma abertura de 31 cm x 9,5 cm para o descarte de objetos de pequeno porte, apresentando uma capacidade volumétrica de cerca de 1,5 litros.

As papeleiras já existentes, mas que apresentem desgastes ou danos físicos, além das que foram arrancadas em consequência de atos de vandalismo, serão substituídas pelas novas. Em outros locais, elas reforçarão as lixeiras já existentes, aumentando a oferta de equipamentos públicos próprios para o descarte correto de resíduos.

A primeira etapa da instalação das novos equipamentos vai contemplar paradas de ônibus, hospitais, escolas, pontos de encontros comunitários, quadras poliesportivas e praças, preferencialmente sendo colocadas em postes de iluminação pública. As outras fases vão incluir parques, áreas verdes, revisões em equipamentos públicos, atendimentos a áreas residenciais e solicitações oriundas da ouvidoria do GDF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa é mais uma conquista para a limpeza pública do DF. Há anos os cidadãos aguardavam essa notícia, pois as lixeiras atuais são muito antigas e estão sucateadas. É mais um passo no processo constante de aperfeiçoamento do serviço de limpeza urbana para toda a população”, comemorou o diretor adjunto do SLU, Rômulo Barbosa.

A iniciativa, além de reforçar a conscientização pelo descarte correto de lixo pelas ruas do DF, também tem potencial para gerar impacto ainda maior, como explica a assessora da Diretoria Técnica do SLU, Camila Lopes dos Santos. “Ter esse equipamento à disposição e sendo utilizado corretamente, nós podemos avaliar e reduzir os serviços de varrição pelos garis, gerando assim uma economia”, explica.

Equipes do SLU vão percorrer diversos pontos do Plano Piloto, principalmente Asa Sul e Asa Norte, para instalar as novas papeleiras em locais de ampla circulação de pessoas, como a W3 Sul, Rodoviária e os Setores Bancários Sul e Norte.

A administradora do Plano, Ilka Teodoro, comemora a iniciativa. “Instalação de lixeiras em área pública é reivindicação constante da população do Plano Piloto e importante instrumento de manutenção da cidade limpa e bem cuidada. Uma ação muito relevante do SLU”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A previsão do SLU é concluir a colocação das lixeiras em todas as regiões administrativas até fevereiro de 2021.

Com informações da Agência Brasília