SLU altera horário de coleta noturna na véspera de Natal e Ano-Novo

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informa que manterá os serviços essenciais de limpeza nos feriados do final de ano. Mas os moradores precisam estar atentos: excepcionalmente nas vésperas de Natal e Ano Novo (24 e 31 de dezembro), a coleta (convencional e seletiva) que ocorre no período noturno (geralmente das 19h às 3h) vai iniciar um pouco mais cedo, a partir das 14h, para permitir que os coletores sejam liberados à noite e possam passar as festas em família. Os moradores devem, portanto, colocar seus resíduos antes do horário convencional.

Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados, o horário da coleta convencional será normal, conforme calendário do SLU. Porém, nesses dois dias, não será feita a coleta seletiva. Para a varrição da área central, o SLU vai operar com equipes de plantão nos dias oficiais de feriado, como ocorre aos domingos.

Aterro Sanitário de Brasília

O Aterro Sanitário de Brasília e as usinas de tratamento funcionarão normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Já a Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) irá funcionar apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, em horário normal, e ficará fechada nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

