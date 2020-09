Skate Park do Riacho Fundo será revitalizado

PUBLICIDADE

O Skate Park, localizado na Área Central 2 do Riacho Fundo, será completamente revitalizado. A ação faz parte do programa Cidade Sempre Viva.

Ponto de encontro da juventude daquela cidade, o espaço sofreu com o desgaste do tempo e a falta de manutenção. Agora, o governo está trabalhando para devolver a área à comunidade. Cerca de 40 trabalhadores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), da administração regional do Riacho Fundo e de outros órgãos trabalham, em parceria, na recuperação de todo espaço.

O prazo para entrega das obras não foi divulgado. No entanto, sabe-se que, após a conclusão, a Praça Ayrton Senna, na QS 14, também deve ser revitalizada.

Com aproximadamente dois mil metros quadrados, o Skate Park é palco para a prática de esportes radicais como skate, patinetes, le parkour e bicicross. De acordo com o presidente da Federação de Skate do DF, Warleiton Dias, a pista não tinha as condições seguras para a atividade. “Há fissuras, desníveis e o piso não é revestido com o material específico”, afirma.

Programa Cidade Viva

O Programa Cidade Sempre Viva trabalha a partir das demandas de cada região administrativa. No Riacho Fundo, por exemplo, são mais de 100 por mês entre pedidos de recolhimento de inservíveis, instalação de placas de sinalização e operação tapa-buracos.

No radar do programa, está também a Praça Ayrton Senna, na QS14, que deverá ser revitalizada após a conclusão das ações no Skate Park.

