Sistemas Ouv-DF, e-Sic e SCI ficarão fora do ar neste fim de semana

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) informa que, das 8h deste sábado (30) até as 8h de domingo (31), estarão indisponíveis os acessos ao Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (Ouv-DF), ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) e ao Sistema Correcional Integrado (SCI). O motivo para a suspensão é uma manutenção preventiva e corretiva nesses canais de informação.

As informações são da Agência Brasília