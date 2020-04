Sistema prisional do DF já tem 14 internos e 19 servidores infectados por coronavírus

PUBLICIDADE 

Segundo dados computados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no início da noite desta sexta-feira (10), o sistema prisional do Distrito Federal já tem 14 internos infectados pelo novo coronavírus, sendo cinco do Centro de Internamento de Reeducação (CIR) e nove do Centro de Detenção Provisória (CDP), além de 19 agentes penitenciários.

O MPDFT está acompanhando a aplicação dos testes e a adoção de medidas de controle para evitar a proliferação do vírus no sistema. Todos os diagnosticados apresentam sintomas leves e foram isolados para receber atendimento médico. Os agentes que apresentaram sintomas estão afastados.

O Núcleo de Acompanhamento e Controle do Sistema Prisional – Nupri também recebeu a informação de que o número de confirmações para o Coronavírus ainda pode subir em razão da aplicação dos testes no Complexo Penitenciário.

Os presos que apresentam sintomas passam por triagem e são isolados. Da mesma forma, os que ingressam no sistema prisional são colocados, antes, em quarentena de 14 dias. Para os idosos, foi separada uma ala específica, onde as celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h. Eles têm acesso a um pátio, amplo e bem arejado, para banho de sol.

A Secretaria de Segurança Pública informou à Vara de Execuções Penais que irá escolher, na próxima segunda-feira, dia 12, o melhor local para a instalação de um hospital de campanha dentro do complexo da Papuda. A definição deve levar em conta aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica. A previsão para conclusão da obra é de 10 dias a contar da data de escolha do local.

Com informações do MPDFT