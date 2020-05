Sistema penitenciário recebe doação de duas mil máscaras

PUBLICIDADE 

Por meio de doação, o Sistema Penitenciário do Distrito Federal recebeu material de limpeza, álcool e máscaras laváveis de proteção individual. As entregas foram feitas pelo Conselho da Comunidade de Execução Penal do Distrito Federal – que fez o repasse de 705 litros de água sanitária e 512 litros de álcool líquido, além de 184 quilos de sabão em pó – e pelo Projeto Mãos Que Ajudam, que entregou duas mil máscaras laváveis de proteção individual.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, elogiou a iniciativa. “A Segurança Pública do Distrito Federal está aplicando uma série de protocolos de limpeza e desinfecção nas unidades prisionais visando proteger policiais penais e internos. Iniciativas como essa contribui com as ações de combate ao coronavírus no ambiente carcerário”, afirmou.

A higienização de celas e viaturas tem sido reforçada. Desta forma, como afirma o coordenador-geral da Sesipe, o delegado Érito Pereira, o material será encaminhado às unidades prisionais de acordo com a demanda. “A desinfecção nos presídios tem sido feito semanalmente por nossa Gerência de Obras. Todo material de limpeza é importante para contribuir com essa ação”, explicou.

As máscaras serão distribuídas aos policiais penais e, também, para detentos, principalmente nos novos blocos do Centro de Detenção II (CDP II). Quatrocentas vagas foram disponibilizadas para detentos que chegam ao Sistema Penitenciário e passam pela quarentena de 21 dias e, ainda, para aqueles com suspeita ou contaminados pelo novo coronavírus. “Os cuidados nesses locais são redobrados, seguindo protocolos específicos da Secretaria de Saúde”, disse o coordenador.

De acordo com o representante do Mãos que Ajudam, Tomé Farias, todo ano um projeto diferente é realizado. Neste ano, o trabalho é contra a pandemia. “Estávamos preparados para uma campanha com cuidados ao meio ambiente. Por conta da Covid-19, mudamos nosso foco. Temos distribuído máscaras em todo o território nacional. Voluntários se juntam e, seja doando tecidos ou costurando, contribuem da melhor forma”, falou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Material de limpeza

O material de limpeza arrecadado pelo Conselho da Comunidade de Execução Penal do Distrito Federal foi entregue nas administrações regionais. “Procuramos pontos com certa facilidade para a população entregar as doações. A Secretaria de Atendimento à Comunidade viabilizou esses pontos e o recolhimento, feito por equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF)”, contou o presidente do Conselho, João Antônio.

O superintendente de Operações do DER/DF, Murilo de Melo, falou da importância da união de esforços no cenário pandêmico. “Fizemos a entrega da semana passada e nesta semana continuaremos a dar esse suporte necessário. É importante a união de todos neste momento”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília