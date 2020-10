Sindicato disponibilizará testes da covid-19 gratuitos a professores de escolas particulares

PUBLICIDADE

Aos professores filiados ao Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinproep), serão oferecidos testes de coronavírus gratuito. O anúncio foi feito pela entidade, e começa a valer a partir desta quinta-feira (22), por meio de agendamento virtual, na página do Sinproep.

A testagem será realizada na sede do sindicato entre os dias 22 e 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. No sábado, os exames serão realizados apenas das 8h ao meio-dia.

Os testes aplicados são os de anticorpos IgG e IgM para detectar, por meio do sangue, se a pessoa esteve exposta ao vírus e verificar se ele está ativo ou não. As amostras são coletadas por profissionais de saúde da própria entidade.

Caso o professor testar positivo, será orientado para encaminhamentos legais e será disponibilizado testes para os familiares mais próximos do infectado.

De acordo com o Sinproep, serão disponibilizados 5 mil testes, em parceria com o Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF (Sintibref-DF).