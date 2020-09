SIA recebe limpeza das ruas

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDV) promoveu uma limpeza das ruas do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O local recebe um dos maiores números de carros por dia na cidade e engloba o Setor de Abastecimento Armazenagem Norte (Saan), o Setor de Oficinas Norte (SOF Norte) e o Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC).

Desde segunda-feira (21), as equipes do Polo Central do programa executam ações como a poda de árvores, troca de postes de iluminação, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, roçagem e pintura de meios-fios. Em dois dias, 98 toneladas de entulho foram recolhidas.

A sujeira estava crítica no Trecho 1 do SIA e no STRC. As bocas de lobo, fundamentais para as primeiras chuvas que chegam a Brasília, foram recuperadas. Vinte e cinco passaram por limpeza e oito tiveram a estrutura recuperada.

SIA e Feira dos Importados

“Vi ontem uma equipe grande dando uma geral nas bocas de lobo e também ‘cortando’ as árvores”, comemorava o presidente da cooperativa da Feira dos Importados, Damião Soares. “Para nós, da Feira, está ficando muito bom.”

Tanto a feira quanto os trechos 1, 6 e 8 do SIA já estão com os bueiros recuperados. A operação tapa-buracos e o reforço da pintura de sinalização horizontal também serão feitos nos próximos dias.

“Temos equipes que percorrem o setor toda semana, vistoriando e identificando necessidades dos lojistas, além das demandas da Ouvidoria”, pontua a administradora do SIA, Luana Machado. “Nosso objetivo é sempre melhorar os serviços e fornecer uma resposta rápida às necessidades da população.”

Park Way e Asa Norte

Já o Polo Central Adjacente 2 do GDF Presente intensifica, nesta semana, os serviços na região conhecida como Park Way/Aeroporto. As quadras próximas ao Catetinho são as primeiras a ganhar reformas.

As quadras 16, 18, 22, 23 e 25 receberam 32 novas placas de sinalização vertical, em trabalho executado pelo Detran-DF. Também foram reconstruídos meios-fios e instaladas de caixas de drenagem para auxiliar no escoamento de água da chuva.

Em dois dias, seis caminhões da Novacap, com capacidade de 16 toneladas cada, foram usados para o recolhimento de entulho na região. “A gente fica muito satisfeito com a vinda o GDF Presente, pois é um esforço conjunto para atender a comunidade do Park Way e suas reivindicações”, agradece o administrador da região, Mauricio Tomaz.

Na Asa Norte e no Noroeste, servidores do Polo Central Adjacente 1 seguem em esforço concentrado para a recuperação total das bocas de lobo.

