Shoppings funcionam na folia

PUBLICIDADE 

Pela primeira vez, boa parte dos shoppings de Brasília irão abrir as lojas em todos os dias de carnaval. Nos anos anteriores, o comércio fechava durante o sábado, domingo e terça-feira. A decisão faz parte da Convenção Coletiva Trabalhista (CCT), que anunciou o funcionamento dos empreendimentos até a quarta-feira de cinzas. Somente na terça-feira as lojas não irão abrir ao público. Nesse dia, as praças de alimentação de boa parte dos shoppings funcionam de 12h às 22h. Alguns terão programação de lazer na área externa.

Em todos, o horário de funcionamento no sábado e na segunda feira será das 10h às 22h, tanto para lojas quanto para lazer e alimentação. Para o superintendente de shoppings do grupo Paulo Octavio, Edmar Barros, a decisão do conselho vem para beneficiar os lojistas, que perdiam clientes durante o carnaval.

“Na prática, vamos ter uma venda melhor para os lojistas. Em brasília, os dias e feriados está muito forte de vendas na cidade. As pessoas saíam da cidade, agora, pelo contrário, as pessoas vêm passar o carnaval aqui. Antes, os lojistas ficavam no prejuízo”, afirma.

Segundo ele, há alguns anos que a classe tenta melhorar a decisão. “Ano passado, os shoppings abriram aos domingos também. Esse ano se deu um passo importante abrindo na segunda-feira”, comemora.

Edmar acrescenta que a ideia é ter um dia normal de funcionamento no carnaval. “Boa parte da população vai querer curtir os blocos de rua. Mas, evidentemente, outra parte vai querer ir ao shoppings. Com isso, todos os nossos shoppings terão eventos relacionados ao carnaval”, conta o superintendente de shoppings.

Programações

No domingo, as lojas do Brasília Shopping funcionam das 13h às 19h, e a parte de alimentação e lazer opera das 12h às 22h. O shopping organizou uma folia com o Carnaleve. O evento vai de 22 a 24 de fevereiro na praça da cúpula Norte, que vai receber atividades como Yoga Dance, Oficina de Origami, relaxamento Oficina Circense, além de Musicalização para Bebês e Meditação. Também haverá folia inclusiva para crianças especiais, DJs e uma feira de troca e doação de fantasias.

Já o JK Shopping organiza, no sábado (22), o bailinho de carnaval, com a participação do Bloco Ensaio Geral, às 12h. As crianças irão receber um kit com confetes e serpentinas para entrarem no clima, além de recreação infantil e pintura de rosto. A festa começa às 12h e vai até às 18h.

No Terraço Shopping, o tradicional Bailinho de Carnaval será na terça-feira (25). As atividades começam a partir de 12h com DJ, área baby, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pintura de rosto e camarim fashion especial de carnaval. O Terraço ainda montou uma praça de alimentação na área externa, com barraquinhas vendendo lanches e bebidas.

No Taguatinga Shopping, as lojas abrem no domingo de 14h às 20h. Para o pós-carnaval, o shopping preparou a Ressaquinha de Carnaval, no dia 29.

O evento terá desfile de fantasias, pintura de rosto e bailinho de carnaval ao som do Bloco Baratinha. A folia vai de 15h às 19h, na Praça de Vidro, no 3º piso.