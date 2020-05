Shoppings do DF deverão ter acesso limitado ao público

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Catarina Lima

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou de uma reunião de cinco horas com a juíza Kátia Balbino e representantes do setor de comércio para conversar sobre as medidas que serão tomadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para a reabertura do comércio na capital.

Segundo a magistrada, uma das determinações seria a limitação de acesso aos shoppings do DF, que não poderiam receber crianças e teriam limitação de público por turno. O GDF deverá apresentar, até segunda-feira (11), as documentações que provem a segurança da retomada das atividades do comércio no DF sem que haja perigo de contaminação pelo novo coronavírus.

O presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), Francisco Maia, também participou da reunião e admitiu que o comércio do DF não estaria pronto para abrir na próxima semana, mas que está se preparando para o dia 18.

Após a Justiça Federal vetar, na última quarta-feira (6), a retomada de setores do comércio no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu aumentar o prazo para adequar a capital federal à reabertura.Com isso, Ibaneis definiu uma nova data para o ampliamento do comércio: 18 de maio.

