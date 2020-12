Shopping popular é inaugurado em Valparaíso (GO)

PUBLICIDADE

A inauguração do Brasil Center Shopping marcou o final de semana em Valparaíso, considerado o primeiro shopping center popular do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce). O evento contou com uma programação repleta de atrações entre inauguração do cinema, apresentações teatrais e musicais com a presença vip da cantora Naiara Azevedo.

Com mais de 500 lojas, além de atender as demandas locais, o novo centro comercial tem um importante papel na geração de novos postos de trabalho e valorização do empreendedor local. “Aqui nasce o shopping de Valparaíso e nasce um shopping dos lojistas que sempre acreditaram. Tenho certeza que é um marco histórico na vida de cada um”, conta Lucas Borato, superintendente do Brasil Center Shopping.

Melque Dourado, um dos sócios-proprietários do empreendimento, agradeceu o apoio da parceria com a prefeitura municipal. “Tenho certeza que de hoje pra frente será uma nova história e uma história de sucesso. Hoje, estamos iniciando o trabalho. Então, hoje começamos nossa caminhada”, afirma Melque.

Desenvolvimento local

A pandemia do novo coronavírus agravou a crise econômica enfrentada pelo país. No entanto, com a necessidade de se reinventar, surgiram também novos negócios. De acordo com a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), o estado registrou em 2020 cerca de 2.375 novas empresas, superando as 2.094 do ano passado.

Para o prefeito eleito da região, Pábio Mossoró, o novo centro comercial é uma aposta para o desenvolvimento da cidade. “Desejamos sucesso a todos os comerciantes e empreendedores. Passamos por momentos difíceis na economia e agora estamos fechando o ano com chave de ouro, abrindo essa estrutura magnífica para atender a população de Valparaíso e Entorno”, conta Mossoró.

Brasil Center Shopping

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Horário de funcionamento (lojas e praça de alimentação): segunda a sábado de 12 às 22h/ domingos e feriados das 12 às 20h

Siga no Instagram: @brasil_centershopping