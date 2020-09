Setrab abre cadastramento de guardadores e lavadores de veículos no DF

PUBLICIDADE

A secretaria de Trabalho do Distrito Federal (Setrab) iniciará no dia 25 deste mês o cadastramento dos guardadores e lavadores de veículos que atuam na cidade. A iniciativa atende a Lei 6.668 de 2020, que prevê a organização da categoria. A partir do cadastramento, o exercício das atividades só poderá ser efetuado por pessoas catalogadas e identificadas pelo uso de uniformes a serem definidos pela secretaria. O cadastro será feito na página da Setrab na internet. Os trabalhadores que tiverem dificuldade para acessar a página poderão efetuar o cadastro nas agências do trabalhador, com a ajuda dos atendentes.

Além do cadastramento dos guardadores e lavadores de veículos, a secretaria de Trabalho busca driblar a crise do desemprego por meio de outra iniciativa, o Programa de Qualificação Profissional e Frente de Trabalho (Renova-DF), que consiste na oferta de cursos profissionalizantes integrados às atividades de conservação do patrimônio público. Serão abertas de imediato 3.000 vagas, sendo que a primeira convocação será de mil dos inscritos.

A novidade do Renova-DF é que durante o programa de qualificação os alunos receberão uma bolsa de um salário mínimo para trabalhar na conservação do patrimônio da cidade. Além da bolsa os alunos terão direito a transporte e seguro contra acidente pessoal. O secretário de Trabalho, Thales Mendes Ferreira destacou que o desafio da secretaria é aproximar o emprego de quem quer a vaga, por isso a necessidade de investir em treinamento. Hoje as agências do trabalhador oferecem 480 oportunidades de trabalho em diversas áreas.

Os cursos oferecidos pelo Renova DF terão duração total de 80 horas, distribuídas em 20 horas semanais, ministrados por entidades com experiência no setor de treinamento de pessoal. A Setrab informou que está realizando os últimos detalhes no Programa, para em outubro dar início ao cadastramento dos interessados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seleção dos inscritos na primeira fase será por critérios de pontuação a serem estabelecidos pela Secretaria. Na segunda etapa um sorteio eletrônico definirá os finalistas. Para participar do programa de qualificação o candidato deverá preencher o formulário na página da secretaria na internet. As exigências para participar da seleção são que o candidato à vaga resida no DF e não possua emprego formal. O Banco de Brasília será o agente financeiro responsável pelo pagamento da bolsa dos alunos, mas que também poderá prestar suporte operacional para execução do programa nos limites de sua competência.

Além da Setrab que é a gestora do programa, participam da iniciativa a Secretaria de Governo (Segov), a Novacap, a Companhia Energética de Brasília (CEB), a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (CAESB), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF), o Departamento de Trânsito do DF (Detran) e a Sociedade de Transportes Coletivos (TCB).