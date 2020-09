Setorização de redes no Paranoá e Itapoã beneficia 114 mil pessoas

PUBLICIDADE

No próximo dia 21 as obras de setorização de redes de água de Paranoá e do Itapoã vão entrar na etapa final. As intervenções ocorrem desde janeiro deste ano.

A partir dessa data, quando as interligações das redes antigas já existentes com as novas que foram construídas começarão a ser feitas, será necessário interditar a Avenida Principal do Paranoá. A previsão é que a alteração do trânsito dure um mês. O controle do tráfego e a sinalização serão feitos pelo Detran-DF.

A interdição será feita por trechos, entre as quadras 13 e 31 da Avenida Paranoá. Será executada uma interligação por semana (veja arte abaixo). A primeira interligação será feita entre os dias 21 e 25; a segunda, do dia 28 deste mês a 2 de outubro; a terceira, entre 5 e 9 de outubro. O período de 12 a 16 de outubro está reservado para a última interligação.

Nas áreas interditadas, os moradores terão acesso às suas residências, ocasionalmente, por rotas alternativas. Poderá ocorrer interrupção no fornecimento de água, independentemente das alterações no trânsito. Os locais onde as interrupções acontecerão podem ser consultados pelo site da Caesb, pelo aplicativo e também pela Central de Atendimento 115.

Projeto de setorização

A setorização de redes tem o objetivo de reduzir perdas e melhorar a qualidade da água fornecida à população. Isso se dá com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna, em polietileno. Uma grande vantagem da setorização é a criação de distritos de medição e controle que irão facilitar a manutenção das redes.

Quando for necessário fazer uma interrupção no fornecimento de água para a manutenção em determinado local, somente o local onde é realizado o serviço ficará sem água, uma vez que as obras setorizam a tubulação.

O projeto de setorização conta com a instalação de trechos de rede de água, macromedidores e válvulas redutoras de pressão. Esses equipamentos permitirão o controle a distância da operação do sistema, adequando a pressão na rede e identificando possíveis vazamentos de forma virtual, resultando na redução de rompimentos e vazamentos. Como consequência, a operação automatizada diminuirá as perdas na rede de água.

Todos ganham

As obras nas duas cidades vão beneficiar mais de 114 mil pessoas, sendo 46 mil no Paranoá e 68 mil no Itapoã. O investimento é de R$ 5.760.636,52, com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A execução das obras está gerando cerca de 60 empregos, entre diretos e indiretos.

São R$ 5,760 milhões de recursos do BID investidos nas obras da Caesb.

“Gosto de fazer uma comparação entre a setorização e um campo de futebol”, explica o engenheiro da Caesb André Cherulli Edreira. “Se um jogador perde a aliança no campo sem ter ideia de onde foi, fica difícil de encontrar. Mas, se ele souber que a aliança está próxima ao gol, a área de busca fica restrita. As chances de encontrar a aliança de forma mais rápida são muito maiores. É exatamente o que acontece com os vazamentos na rede da Caesb.”

O superintendente de obras da Caesb, Tarcísio dos Reis Queiroz, informa que a previsão do término das obras é novembro deste ano. “A Caesb, sempre preocupada em prestar um serviço de qualidade aos seus clientes, tem buscado desenvolver projetos e obras que beneficiem a população do Distrito Federal”, ressalta. “As obras de setorização das cidades do Paranoá e Itapoã vão ao encontro desse objetivo”.

Dicas para consumo consciente

A Caesb pede a compreensão de todos e ressalta a importância do uso racional da água. A população deve reforçar os cuidados para evitar desperdiçar. O volume de água usado por cada morador impacta diretamente no abastecimento a todos. Abaixo, seguem algumas dicas importantes para esse período.

Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício quando a água retornar.

Evite lavar roupas.

Não lave o carro.

O jardim pode esperar para ser regado.

Esqueça a mangueira: varra a calçada.

Caixa d’água

A Caesb reforça que o artigo 50 da Resolução n°14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, estabelece que os usuários devem contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. A resolução trata das condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Segundo a resolução da Adasa, o usuário é responsável também pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais dicas, confira as ilustrações com sugestões para o uso racional de água no perfil da Caesb no Instagram.

Com informações da Agência Brasília