Setor Central do Gama vai passar por reformas

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) elaborou um projeto de revitalização do Setor Central do Gama que prevê a adequação do sistema viário, a reorganização dos estacionamentos, paisagismo e regularização de lotes no entorno de de cinco áreas da cidade:

Hospital Regional do Gama (HRG)

Centro Hoteleiro

Terminal Rodoviária

Comércio Central

Feira do Galpão

Os estudos técnicos estão de acordo com a estratégia de revitalização de conjuntos urbanos prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – Pdot 2009 com as diretrizes do PDL do Gama, Lei Complementar nº 728 de 18 de agosto de 2006. De acordo com o documento o conjunto de intervenções previstas é o seguinte:

Ajuste do Lote do Hospital Regional do Gama (HRG) e regularização da via e do estacionamento implantado em frente ao Setor Hoteleiro Projeto de sistema viário e paisagismo do Centro Hoteleiro Projeto de sistema viário e paisagismo do Terminal rodoviário Projeto de sistema viário e paisagismo do Comércio Central Criação de novo lote para a Feira do Galpão.

A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião on-line do Conselho de Planejamento Territorial e urbano do Distrito Federal (Conplan), ocorrida nesta quinta-feira (17), que chancelou ainda outros dois projetos urbanísticos.

A regularização da área ocupada atualmente pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, que abrange o lote 01, do conjunto N, da quadra QNN 06 e os lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16 e 18, do conjunto J, também da QNN 06 de Ceilândia.

E por último foi aprovada a regularização do parcelamento Caravelo, Setor Habitacional Contagem, em Sobradinho II. A área de 2,0082 ha, de propriedade particular, tem 65 lotes de uso residencial e uma população estimada em 238 habitantes.

Com informações da Agência Brasília