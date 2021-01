Sete regiões do DF ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) anunciou que fará serviços de melhorias na rede elétrica, nesta terça-feira (19), em sete cidades do Distrito Federal. As regiões são: Lago Norte, Planaltina, Riacho Fundo, Vicente Pires, Asa Sul, Sobradinho e Park Way. Por medida de segurança, os locais deverão ficar, temporariamente, sem energia durante os serviços.

Lago Norte e Planaltina passarão por poda de árvores e manutenção preventiva, a partir de 7h50,. No Lago Norte, a interrupção do fornecimento de energia vai até 13h30, no Balão do Torto, afetando as chácaras Emília, Laranjeira, Shangrilá, Hikari, dos Tucanos, das Oliveiras, São José e as de números 1 a 5, 9 a 22-A, além das áreas especiais 3 e 13. Em Planaltina, o corte temporário vai até 11h, no Núcleo Rural Pipiripau, chácaras 66 a 68.

Entre 8h30 e 16h30, a poda de árvores ocorrerá na Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo, deixando as chácaras 1 a 15, a Escola Kanegae e a Embrapa ficarão sem energia durante esse período.

A partir de 8h40, outras duas regiões receberão melhorias na rede elétrica. Em Vicente Pires, o serviço vai até 11h30 e a energia será suspensa na Rua 10 e chácaras 154 (lotes 27, 27-C, 28- A, 28-C e 30) e 157 (lotes 1 a 30-B). Na Asa Sul, os trabalhos avançam até 15h30, em toda a 708 Sul.

Duas localidades de Sobradinho receberão instalação de transformador. A partir de 9h40 será no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, deixando sem energia as chácaras Santo Antônio, 43 e 166-B, até 16h30. E entre 10h e 12h, o serviço será executado na DF-205, região da Boa Vista, com a interrupção do fornecimento no Rancho Alegra e nas chácaras Alto Paraíso, Copaíba, Pequizeiro, Santa Maria, Alegria, Sabiá e as de números 269 a 283, 288,291 e 449.

Por fim, das 10h40 às 13h30, a CEB estará no Park Way para promover a extensão de rede aérea, deixando sem energia a Quadra 5, conjuntos 7 (lotes 5 a 7) e 8 (lotes 1, 1-A e 2).

As informações são da Agência Brasília