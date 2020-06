Sete instituições de idosos serão auxiliadas durante a pandemia

PUBLICIDADE

A Secretaria de Atendimento à Comunidade articula parceria com o programa Todos pela Saúde, do Itaú Unibanco, para auxiliar instituições de idosos durante a pandemia de coronavírus no Distrito Federal (DF). O comitê responsável pelo programa explicou como atua e quais são áreas de abrangência do projeto. A reunião foi on-line nesta quarta-feira (10) com o Secretário Severino Cajazeiras. A proposta apresentada para o DF compreende em apoiar o combate à Covid-19 em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A iniciativa já mapeou sete ILPI no DF para atuar em quatro frentes: informar, cuidar, proteger e retomada. Entre as ações desenvolvidas estão a distribuição de material educativo para os colaboradores e idosos, fornecimento de equipamento de proteção individual e outros materiais necessários, além do fomento a pesquisa. A implantação do projeto será em conjunto com as Secretarias de Atendimento à Comunidade, Saúde Desenvolvimento Social e Justiça e Cidadania.

De acordo com projeto, a intenção é somar força sem sobrepor os trabalhos em andamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Ao total, 324 idosos das setes instituições serão atendimentos seguindo notas técnicas do Ministério da Saúde e os protocolos definidos pelo Todos Pela Saúde

O projeto atende a população vulnerável, pela idade, histórico de comorbidades e por morar em habitação coletiva. Esses itens são motivos para atenção dos idosos e têm a alta taxa de mortalidade registrada em países da Europa. A estratégia do projeto é atuar na prevenção, orientação, avaliação e monitoramento juntos as ILPIS.

E quando há o diagnóstico precoce tomar as precauções corretas e cabíveis ao momento. Realocando os idosos que testaram positivo, por exemplo. O secretário Severino Cajazeiras avalia que a parceria é interessante para o GDF, porque já existe um aparato estruturado e essa ajuda chega como forma de ampliar a atuação do estado.

“Vou articular para firmar a parceria o mais breve possível. O papel da nossa secretaria é ser um elo entre as entidades e as diversas áreas do executivo”, afirmou o secretário Cajazeiras. A previsão para o desenvolvimento nas instituições são de duas semanas, após finalizarem os trâmites burocráticos.

Todos pela Saúde

O programa Todos pela Saúde do Itaú Unibanco é um projeto criado para contribuir no combate ao novo coronavírus apoiando as iniciativas da saúde pública em todo o Brasil. O projeto é integrado por um grupo de especialistas sob a liderança do médico Paulo Chapchap, doutor em clínica cirúrgica pela Universidade de São Paulo e diretor-geral do Hospital Sírio Libanês. Em parceria como Sistema Único de Saúde o Todos pela Saúde colabora na organização das demandas estaduais para definir e realizar as ações prioritárias.

Com informações da Agência Brasília

