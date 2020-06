Sete áreas urbanas e rurais do DF receberão testagem itinerante

PUBLICIDADE 

A testagem itinerante ocorrerá, durante a próxima semana, em sete áreas urbanas e rurais do Distrito Federal. O público-alvo da ação são pessoas que apresentam sintomas da Covid-19. Diferente dos pontos de drive-thru, a população desses locais não precisa fazer o agendamento no site testa.df.gov.br.

Serão contempladas, desta vez, as zonas rurais do Paranoá, São Sebastião e Park Way. Na área urbana, Riacho Fundo II, Candangolândia e Noroeste receberão a ação. A Secretaria de Saúde esclarece que, no Noroeste, a testagem será exclusiva para trabalhadores da construção civil.

Atenção primária

Os testes também poderão ser feitos em 79 unidades básicas de saúde situadas nas sete Regiões de Saúde. A ação itinerante começou no dia 20 de maio e já fez, até a última quinta-feira (4), 28.242 exames e confirmou a infecção em 1.759 cidadãos.

Confira, abaixo, todos os pontos de testagem na próxima semana:

As informações são da Agência Brasília

