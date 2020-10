SES vacina 7 mil crianças contra a poliomelite em uma semana

PUBLICIDADE

Em uma semana, a Secretaria de Saúde (SES) vacinou 7.314 crianças menores de 5 anos contra a poliomielite, o que representa 4,5% do público-alvo a ser imunizado. A procura pela vacina, de acordo com a área técnica da pasta, tem sido baixa nos últimos dias. A meta da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é vacinar 95% da população dessa faixa etária. No DF, estima-se que haja cerca de 160 mil crianças com menos de 5 anos.

“As salas de vacina estão preparadas para receber as crianças com toda a segurança que o momento de pandemia exige”, assegura o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. “É importante os pais levarem seus filhos para protegê-los contra a poliomielite; e, aproveitando a oportunidade, a equipe da área de imunização vai verificar se há alguma pendência na caderneta de vacinação e completar as doses.”

De acordo com os dados obtidos junto às Regiões de Saúde, até o momento, a menor cobertura está entre as crianças de 3 anos a 4 anos incompletos. Nessa faixa, foram vacinadas 1.783 crianças, o que corresponde a uma cobertura de 4,5%. A procura foi maior entre aquelas de 1 ano até 2 incompletos, com 2.033 vacinados – cobertura de 4,6%.

O mês de outubro também alerta sobre a importância da atualização do cartão de vacina. A Campanha Nacional de Multivacinação é a oportunidade para crianças e adolescentes menores de 15 anos receberem eventuais vacinas que estejam faltando em seus cartões.

“A dose da poliomielite é extra para crianças de um a menores de cinco anos de idade”, explica a enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de imunização da SES. “Tivemos baixa adesão e baixa procura. Das pessoas que procuraram as salas de vacina, 59% precisaram fazer a atualização da situação vacinal. Mesmo que não tenha o cartão de vacina, orientamos que procurem as unidades para que a equipe possa fazer a verificação da situação.”

No período de janeiro a abril deste ano, nenhuma das vacinas do calendário infantil atingiu as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Os dados parciais da campanha de 2020 mostram que 12.546 pessoas de até 15 anos compareceram às salas de vacinação entre os dias 5 e 9 deste mês. Após análise da caderneta, 7.399 receberam alguma dose. As duas campanhas continuam até o dia 30 deste mês, em todas as salas de imunização do DF.

