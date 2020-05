Servidores entregam donativos e cobertores a índios no Noroeste

PUBLICIDADE 

O Sindicato dos Servidores da Câmara Legislativa (Sindical), juntamente com servidores do Tribunal de Contas do DF, entregaram, na quarta-feira (20), cobertores e alimentos à comunidade indígena Aldeia Tekohaw, instalada no Setor Noroeste.

Além das cestas básicas e dos cobertores, a rede de colaboradores levou brinquedos e roupas aos cerca de 120 moradores da região. Os índios, embora estejam alojados em uma área nobre do Distrito Federal, carecem de estrutura básica por conta de disputas judiciais pela posse da terra.

Como explica o pajé José Guajajara, líder da tribo Aldeia Tekohaw, falta até energia elétrica. “Não tem luz, não temos nada. Nenhuma ajuda da Funai, nem de ninguém. A gente sobrevive da ajuda dos outros”, relata.

Quando soube da campanha da Sindical, o pajé fez contato com os servidores para tentar angariar uma doação à comunidade. O presidente da rede de colaboração, Jeizon Silvério, confirma. “Foi a primeira instituição a nos procurar. Por isso, trouxemos essa leva com 22 cestas básicas para auxiliar as famílias que estão sobrevivendo isolados por causa da pandemia e praticamente sem auxílios.”

Como participar

A campanha Drive Thru da Solidariedade foi criada pelo Sindical com o objetivo de ajudar famílias que tiveram as dificuldades agravadas em razão da pandemia do coronavírus. A ação tem um ponto fixo de arrecadação de donativos na Câmara Legislativa, em frente à entrada principal.

Para participar, basta levar sua doação até a tenda. “Não precisa nem descer do carro. Temos pessoas preparadas e protegidas para receber esses materiais”, diz Jeizon.

A campanha teve início em maio e deverá se prorrogar até o fim da quarentena. O drive thru onde são feitas as arrecadações funciona diariamente das 9h às 17h.