Servidores dos Correios protestam no Terminal de Cargas do Aeroporto

Pelo 16º dia de greve nacional, os trabalhadores dos Correios fazem manifestação desde 4h30 desta quarta-feira (2) no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Brasília, um dos terminais mais movimentados de recebimento, processamento e entrega de cargas do país. Também está paralisada toda a malha aérea dos Correios no Distrito Federal.

O protesto ocorre porque, desde 18 de agosto, os Correios retiraram 70 cláusulas do acordo coletivo, válido até 2021, conforme reajuste salarial coletivo no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Com isso, cerca de 40% da renda dos trabalhadores foi reduzida, além dos direitos como licença maternidade de 180 dias, praticada por órgãos públicos federais. Em última audiência realizada pelo TST, os Correios recusou a proposta do Tribunal na tentativa de encerramento da greve.

Segundo a Polícia Militar do DF, o fiscal da segurança do terminal de cargas informou que se trata de um movimento pacífico. “De acordo com ele, os caminhões de carga que tinham por destino o terminal de carga dos Correios foram desviados para a sede dos Correios no SIA”, diz a nota da assessoria de imprensa.

Em relação ao trânsito das proximidades, a corporação informa ainda que as vias de acesso ao aeroporto se encontram liberadas. “A única parte bloqueada é a entrada e saída de veículos que dá acesso aos Correios”, comunica. A PMDF diz que, até o presente momento, a manifestação ocorre de forma pacífica e sem previsão de término.

O Terminal de Cargas do Aeroporto de Brasília recebe produtos como cargas diplomáticas, materiais de informática e de pesquisa e vestuários.