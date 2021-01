Servidores da Setrab passam por processo de capacitação na próxima semana

PUBLICIDADE

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) vai oferecer o curso excelência no atendimento ao cidadão, do dia 25 a 29 de janeiro. A ação desenvolvida pelo órgão vinculado à Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Economia, vai capacitar servidores da Secretaria de Trabalho (Setrab) que atuam diretamente no atendimento ao cidadão

O curso será realizado de maneira presencial, na própria secretaria, das 8h às 12h. Os interessados podem fazer as inscrições por meio do site da Escola de Governo. Devido a pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras é obrigatório durante o curso, além do distanciamento social.

O chefe de comunicação da Secretaria de Trabalho e instrutor do curso, Marcos Barbosa da Silva, comentou a importância da capacitação. “O objetivo principal é capacitar os servidores e dar uma noção de tratamento digno e respeitoso, apresentando-lhes a melhor maneira para a resolução de problemas rotineiros”, disse.

“O servidor que está na ponta, no atendimento ao cidadão, é a porta de entrada da maior parte das demandas da população. Um atendimento que começa errado, certamente, será problemático no decorrer do processo. Por isso, a importância de termos servidores capacitados no atendimento ao cidadão”, finalizou.

Com duração de 20 horas, os alunos deste curso terão acesso a diversos temas como: Histórico da evolução do Estado; Ética na esfera pública; Lei de Acesso à Informação; Atendimento a pessoas com deficiência; Relacionamento interpessoal; Qualidade no atendimento; A questão do estereótipo/preconceito; A organização pública e a missão institucional; entre outros.

Para mais informações sobre os cursos ofertados pela Egov, acesse o site: http://egov.df.gov.br/

As informações são da Agência Brasília