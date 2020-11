Servidores da Saúde já podem aderir ao plano de saúde do GDF

PUBLICIDADE

Os funcionários dos órgãos de saúde do Distrito Federal já podem se inscrever no GDF Saúde, plano de saúde criado pelo Executivo para os servidores públicos da capital.

Até o dia 30 de novembro, apenas os servidores da Saúde poderão se cadastrar. Depois, em dezembro, é a vez dos membros da Educação; de janeiro em diante, os funcionários dos demais órgãos e convênios (caso da segurança pública) poderão aderir ao plano.

Serão contemplados servidores efetivos e comissionados, da administração direta, administração indireta, autarquias e convênios. O plano vai atender funcionários ativos, inativos, pensionistas e dependentes. O cadastro é feito no site do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor (Inas). Os valores variam entre R$ 200 e R$ 1 mil.

Alívio para o SUS

Com o programa, estima-se que entre 500 mil e 600 mil servidores públicos do Distrito Federal passem a ter plano de saúde exclusivo nos próximos meses. Os números levam o governador Ibaneis Rocha a crer que Sistema Único de Saúde (SUS) vai oferecer mais espaço para a população da capital.

“Quando você fala em um plano de saúde que tem potencial de atingir em torno de 500 mil pessoas, você está falando de 500 mil pessoas que vão deixar de acessar o sistema único de saúde. Eles [servidores] saem da fila do SUS e abrem espaço para outras pessoas que precisam mais ainda”, avalia Ibaneis.

O chefe do Executivo acredita que o plano vai beneficiar também a economia da capital. “A gente faz com que a rede privada de serviços tenha mais acesso. Tudo isso é um conjunto de modo a beneficiar não só os servidores, mas toda a cidade do DF.”