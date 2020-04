Servidores da limpeza urbana recebem doação de máscaras

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24), os servidores do Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU) receberam a doação de 560 máscaras de tecido produzidas pelas costureiras que integram o projeto “Retalhinho do Bem”. O material será utilizado pelos servidores que estão na linha de frente do trabalho de limpeza urbana, serviço essencial que continua sendo prestado, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.

A diretora de Limpeza Urbana, Eliana Filomena, recebeu a doação das mãos das idealizadoras do projeto, as amigas Cláudia Salomão e Andréa Cabrera. Elas reuniram costureiras do DF e entorno numa ação solidária para confecção e doação de máscaras a quem precisa, como profissionais da área de segurança e da limpeza urbana.

Pelo projeto, Cláudia e Andréa recebem doação de tecidos e também quantia em dinheiro, entregam os insumos às costureiras e compram as máscaras para doação, ajudando a gerar renda e também garantindo a segurança daqueles que continuam nas ruas. Em 22 dias de projeto, elas já confeccionaram 10 mil máscaras.

A entrega das máscaras ao SLU foi intermediada pelo Comitê Emergencial Covid-19, do GDF, que coordena as doações de equipamentos e materiais nesse período de pandemia. A secretária adjunta do comitê, Anucha Soares, agradeceu pela iniciativa e disse esperar que sirva de exemplo.

“Essa parceria com a sociedade civil é fundamental para que a gente consiga passar por esse momento difícil. Quero agradecer de coração pelo trabalho e que sirva de exemplo para outras pessoas”, declarou.

Para a diretora de limpeza urbana, as doações vieram em boa hora, especialmente agora com o decreto do governo tornando as máscaras faciais de uso obrigatório a partir do próximo dia 30 de abril: “É para proteger nossos servidores que estão na linha de frente, em ação. Nós cuidamos do Distrito Federal no sentido de preservar a limpeza urbana e a saúde da população. O serviço de limpeza urbana, sendo um serviço de saneamento, é também um serviço de saúde pública. Como nossos servidores trabalham nessas frentes em todos os locais do DF, essas máscaras vieram a contento para nos ajudar a minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus”.

As idealizadoras do projeto disseram que o trabalho vai continuar. Quem quiser ajudar com doação em dinheiro ou de tecidos, pode entrar em contato pelo Instagram do projeto: @retalhinho_do_bem.

“Começamos com duas costureiras. Achamos interessante expandir, já que são muitas costureiras que atualmente estão sem trabalho e renda. Assim, criamos uma comunidade com mais de 20 costureiras do DF. Está sendo muito gratificante cada vez que a gente realiza uma entrega para as pessoas que necessitam, que não podem parar seu trabalho. A gente vai continuar o projeto, enquanto for preciso”, disse Cláudia Salomão.

Para Andrea, a doação é uma forma de retribuir o trabalho daqueles que não pararam. “A ideia surgiu quando vimos iniciativas como essa se espalhar na Europa. É uma forma de agradecer e retribuir aos trabalhadores aquilo que eles nos oferecem, como serviço essencial”.

Com informações da Agência Brasília