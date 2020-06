Servidores celebram vitória de técnica de enfermagem contra a Covid-19

PUBLICIDADE

Após vencer a Covid-19, a técnica de enfermagem Simone Araújo foi recebida pelos colegas de trabalho da Unidade Básica de Saúde 3 do Gama com um café da manhã especial e mensagens de “Seja bem-vinda” e “Você é uma vencedora”. Depois de seis dias internada em um hospital e mais nove de recuperação em casa, a servidora se sentiu emocionada pela recepção afetuosa no trabalho.

“Para mim foi gratificante. Eu nunca imaginava ser recebida dessa forma. Esse tipo de homenagem ajuda a elevar a autoestima da gente, porque o isolamento longe da família e a discriminação são coisas terríveis. Mas o que senti quando retornei foi muito amor e gratidão”, contou a técnica de enfermagem.

Além de trabalhar na UBS 3, Simone também faz plantão no pronto-socorro do Hospital Regional do Gama (HRG). Para ela, a homenagem serviu para dar um ânimo a mais durante seu trabalho nas duas unidades de saúde. “Sei que isso vai me dar forças para continuar na linha de frente contra o coronavírus, porque eu amo o que faço”, ressaltou.

Para a gerente da UBS 3 do Gama, Marisa Lima, o retorno da colega ao trabalho não poderia passar em branco. Por isso, a equipe da unidade decidiu comemorar a vitória dela contra a Covid-19. Como os profissionais já têm o costume de fazer cafés da manhã para fortalecer os vínculos durante a pandemia, Simone se surpreendeu ao ter uma comemoração especial para a sua volta.

“Ela passou por momentos difíceis e merecia esse alento. Ela é uma guerreira, cuida de uma filha sozinha, por isso foi gratificante ver que ela superou tudo isso. A parte boa é que ela pôde contar com o suporte dos colegas de trabalho nesse momento”, afirmou a gerente.

Com informações da Agência Brasília