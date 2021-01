Servidor do Ministério da Infraestrutura é suspeito de lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

Um servidor público do Ministério da Infraestrutura é suspeito de cometer crime de lavagem de dinheiro. Nesta sexta-feira (22), a Polícia Federal realiza a operação Gravame, que apura os supostos delitos.

Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Cidade Ocidental-GO, no Entorno. A 12 ª Vara da Justiça Federal do DF também determinou bloqueio de contas bancárias, veículos e imóveis dos investigados. Além do servidor, terceiros ligados a ele estão na mira da operação.

As investigações tiveram início ainda em 2020. Levantamentos pela Controladoria Geral da União (CGU) e pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade (SCI) do Ministério da Infraestrutura apontam que o servidor aumentou o patrimônio e tem gastos incompatíveis com a renda dele.

O suspeito estaria usando parentes para a lavagem de dinheiro. Uma casa de luxo e veículos com valores não declarados são observados na operação. Veja vídeo do imóvel:

O servidor foi afastado pelo prazo inicial de 30 dias. Se condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, sonegação fiscal ou outros delitos contra a administração pública.