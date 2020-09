Servidor do HRT cria aplicativo

PUBLICIDADE

Ciça Souza

Com a finalidade de evitar o compartilhamento de equipamentos e materiais durante a pandemia, um servidor da equipe de nutrição do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) usou seus conhecimentos em informática para criar um aplicativo onde a equipe de nutrição pode fazer seus registros, dispensando assim o uso de caneta e papel e a partilha de outros equipamentos. Reduzindo, consequentemente, a possibilidade de contágio, o consumo de papel e tornando mais ágil a geração de relatórios do setor.

A iniciativa é do servidor Israel Silva, técnico em nutrição do HRT. Israel que também formado em Tecnologia da Informação, viu muitos de seus colegas adoecerem logo no início da pandemia. Foi quando buscou na tecnologia uma alternativa para diminuir o contato dos servidores com materiais e superfícies.

Para o técnico, a criação da ferramenta é uma forma de encontrar soluções simples na gestão pública. “O aplicativo nasceu a partir de uma página que eu fiz com acesso ao e-mail que a gente já tinha. Então transformei um site gerencial em um aplicativo. Os relatórios são gerados para nós, para o nosso próprio trabalho, facilitando o acesso aos indicadores”, relata Israel.

Para criar o app, Israel utilizou as ideias e as demandas de seus colegas do Núcleo de Nutrição Dietética do HRT e foi implementando melhorias de acordo com as sugestões.

Funcionalidades

O aplicativo está sendo usado efetivamente desde junho e é utilizado pelos servidores, que é composto por 25 técnicos em nutrição e 20 nutricionistas. Além de facilitar o registro de ocorrências e a geração de relatórios, que são utilizados para exigir o cumprimento das regras e do contrato feito com a empresa prestadora de serviço que o fornece a alimentação do hospital.

Entre outras facilidades que o aplicativo garantiu para a equipe estão a marcação e a programação de férias e o abono direto no celular, sem necessidade de deslocamento do servidor até a chefia, bem como as adequações de escala, o que otimizou o tempo e o fluxo de trabalho.

Dentro da ferramenta também podem ser encontrados murais de avisos, vídeos de treinamento para paramentação e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), além de reuniões por vídeo conferência que são disponibilizadas no aplicativo. O aplicativo também permite o acesso ao contracheque e ao sistema SEI, o que facilita significativamente o dia a dia dos servidores.

Iniciativa aprovada

Diretor do HRT, Wendel Moreira diz ser fundamental ter servidores com esse tipo de iniciativa e espera que outros hospitais do Distrito Federal, principalmente da rede pública, possam utilizar a ideia do servidor e implementarem ferramentas semelhantes de acordo com sua realidade. “Eu acredito que compartilhar boas ideias é uma excelente ferramenta de gestão. Parabenizo esses servidores por essa excelente atuação em meio à crise”, elogia o gestor.

Economia e agilidade

Desde que foi implementado, o aplicativo já registrou mais de 500 ocorrências que geraram relatórios de inconformidades, de limpeza e conservação, falta de pessoal e objetos na comida – como cabelo, por exemplo. Esses dados são repassados aos gestores da unidade e depois encaminhados à empresa prestadora de serviço contratada para o fornecimento da alimentação hospitalar.

Alguns dos resultados do uso da ferramenta pelos servidores do setor foi a diminuição no uso compartilhado de computadores, telefones, prontuários, documentos, do acesso restrito em setores e menor aglomeração em salas.

“A gente economiza de duas a três resmas de papel por dia, assim como o uso de impressora. Quando a chefia vai para uma reunião não precisa levar o material impresso, basta mostrar no celular, pois os relatórios estão sendo atualizados on-line, instantaneamente, o que ajudou muito o nosso trabalho”, destaca Israel.

Uma área do aplicativo pode ser acessada também pelos servidores que fazem uso do refeitório do HRT, para que avaliem a refeição do dia. A avaliação é feita por meio de um formulário que é acessado através de um QR code. O próximo passo será a ampliação do uso do aplicativo para os pacientes do hospital, para que eles possam avaliar as refeições servidas na unidade.