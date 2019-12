Serralheiro morre após receber descarga elétrica na Fercal 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (22), um homem morreu vítima de uma descarga elétrica enquanto trabalhava. O acidente ocorreu por volta das 22h39 no Setor Habitacional Fercal, em Sobradinho.

De acordo com testemunhas, Paulo Henrique de Aquino Costa, de 48 anos, estava efetuando serviço de serralheiro (solda), quando sofreu uma forte descarga elétrica, caiu e bateu a cabeça.

Assim que a energia foi desligada, a vítima foi encaminhada ao hospital por populares. No trajeto, encontraram o socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A equipe efetuou o socorro e constatou que Paulo apresentava uma parada cardiorrespiratória e um traumatismo crânio encefálico.

Os bombeiros realizaram as manobras de Reanimação Cárdio Pulmonar,apoiados por uma equipe do Samu, mas a vítima não resistiu e morreu.