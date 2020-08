Sergio Moro dará aulas de direito em universidade de Brasília

PUBLICIDADE

A partir do da 15 de setembro, o ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, dará aulas no curso de direito no Centro Universitário de Brasília.

O convite para dar aulas na instituição foi feito ainda em maio, pouco tempo após ele pedir demissão do ministério e acusar o presidente Jair Bolsonaro de interferência no comando da Polícia Federal.

O curso pelo qual Moro será o responsável é “Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Estado de Direito”, que será ministrado remotamente, de 15 em 15 dias. O público alvo é graduandos (1º ao 10º semestre), egressos, profissionais, professores, advogados, assessores jurídicos, acadêmicos e operadores do Direito em geral.