Senhora engata marcha errada e invade supermercado no Lago Sul

Na noite desta sexta-feira (28), um carro invadiu um supermercado na QI 23 do Lago Sul, em um comércio na subida do Jardim Botânico, atingindo os caixas e causando quatro vítimas.

De acordo com as autoridades, uma senhora, de aproximadamente 55 anos, se confundiu com as marchas do carro que acabou ocasionando o acidente.

Das quatro vítimas, uma seguiu para o hospital, porém sem risco de morte. As outras três foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) , primeiros a chegar no local. Após o acidente, a senhora retirou o carro de dentro do supermercado, e permaneceu no carro em estado de choque.

Esta não é a primeira vez que o mesmo caso acontece no supermercado. Conforme a gerência do local informou as autoridades, é frequente casos de pessoas engatam a marcha trocada em câmbios automáticos, causando sustos nos caixas e clientes no local. Desta vez, no entanto, houve vítimas.

