Semob realiza consulta pública sobre concessão da Rodoviária do Plano Piloto

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) divulgou um estudo que servirá de base, nos próximos dias, para o futuro edital de licitação para gerir o complexo da Rodoviária do Plano Piloto. O prazo para a consulta e audiência pública, aberta por meio de aviso publicado no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (23), vai até o próximo dia 24 de novembro.

A concessão tem por objetivo a melhoria da mobilidade de passageiros e veículos na rodoviária, por meio da adequação do modelo operacional do terminal. O projeto também abrange a recuperação estrutural de todo o complexo viário, além da reurbanização da plataforma rodoviária e melhoria da prestação de serviço. Trata-se de um projeto importante para a recuperação de parte do patrimônio do Distrito Federal.

A proposta de concessão prevê um contrato com duração de 20 anos, com investimento de R$ 190,6 milhões em obras. Ao debater o projeto com a população, a secretaria vai colher subsídios pra aprimorar os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e também das minutas do edital e do contrato de concessão.

Consulta e audiência pública

A consulta pública permanecerá aberta até o próximo dia 24 de novembro. A população e demais interessados poderão enviar contribuições por escrito para o e-mail [email protected].

As sugestões também poderão ser protocoladas ou encaminhadas via correios para o endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN – Estação Rodoferroviária Sobreloja Ala Sul – CEP: 70631-900, Brasília-DF – em dias úteis de 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 18h00.

No dia 10 de novembro, a Semob realizará audiência pública no auditório do DER-DF. O encontro presencial, com duração de duas horas, será a partir das 10 horas, no Edifício Sede do DER que fica no endereço: SAM – Bloco C – Setor Complementares, Brasília-DF.

A audiência será transmitida em tempo real pela internet, no canal do Youtube da secretaria. Durante a sessão presencial, os interessados poderão enviar contribuições por meio de mensagens de WhatsApp.

Todo a matéria a ser debatida e as instruções para participação dos interessados na consulta e na audiência pública, inclusive as relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso online, serão divulgadas previamente no endereço eletrônico semob.df.gov.br e ficarão disponíveis até o encerramento do processo.

As informações são da Agência Brasília